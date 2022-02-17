Намские новостройки: дворец культуры, школа и МФЦ

17 февраля состоялся отчет правительства республики для жителей Намского улуса. Рабочую группу Правительства возглавила Председатель Государственного комитета по ценовой политике РС(Я), куратор района Антонина Винокурова. Также в рабочую группу вошли представители министерств и ведомств республики.

На строительство Дворца культуры в с. Намцы по линии Целевого фонда будущих поколений РС(Я) предусмотрены средства в размере 480 млн рублей. В новом здании Дворца культуры планируется размещение Дома народного творчества им. А.Ф. Шестакова, межпоселенческой централизованной библиотеки, Отдела управления ЗАГС по улусу, филиала Национального художественного музея РС(Я), историко-этнографического музея им. П.И. Сивцева и Управления культуры и духовного развития района.

Антонина Винокурова также отметила, что в этом году будет введена школа на 220 учащихся с интернатом в Хамагаттинском наслеге (с. Крест-Кытыл). В настоящий момент строительная готовность объекта – 90%. Школу планируют ввести в работу в марте этого года.

В рамках мероприятий общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» будет введён в работу многофункциональный дом культуры и спорта в с. Хатас (II Хомустахский наслег).

Кроме этого, в этом году в улусе начнётся строительство школы на 150 мест в с. Модут, Дома-интерната для престарелых в с. Намцы и МФЦ в Хатырыкском наслеге.

В прошлом году были построены детские сады на 50 мест в Бетюнском и на 240 мест в Хамагаттинском наслегах, фельдшерско-акушерский пункт в Бетюнском наслеге, административно-культурный центр в с. Фрунзе и центр культуры в с. Аппаны.