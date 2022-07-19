Намские газовики на 62% готовы к новому сезону

Для работников жилищно-коммунального хозяйства наступила пора для большего объема работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе и для газовиков.

Сотрудники Намского эксплуатационного газового участка Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» ведут активную работу к предстоящему отопительному сезону. Намский улус для газовиков один из крупных районов с большим количеством потребителей. Коллективу из 94 человек необходимо провести техническое обслуживание газового оборудования у 6836 абонентов и 157 единиц коммунально-бытовых объектов.

— Наш коллектив на сегодняшний день выполнил работы в рамках подготовки к зимнему периоду на 62% от запланированного объема. Мы обслуживаем 19 населенных пунктов, в том числе с. Ситтэ Кобяйского района. На особом контроле состояние газовой сети общей протяженностью 500 км. Слесари проводят его обход и осмотр. К тому же, специалисты газовой компании проведут техническое обслуживание 41 газорегуляторного пункта. Также вместе с коллегами из УГРС ремонтируем газопровод высокого давления «Намцы — Крест-Кытыл- Никольцы» диаметром 159 мм и протяженностью 5700 метров, — сообщил начальник газового участка Андрей Новгородов.

Добавим, что в Намском газовом участке закончили строительно-монтажные работы по утеплению «ПРГ# 27 Кысыл-Сыр». Кроме того, идет капитальный ремонт гаража-мастерской.

Параллельно строятся газовые сети для устранения дефицита пропускной способности на 5 объектах. В данный момент ведутся сварочные работы по прокладке газопровода низкого давления проходят в Намцах, Крест-Кытыле. В ближайшее время будет подписан контракт с подрядчиком, который построит газопровод высокого давления от автоматизированной газораспределительной станции в Намцах до Крест-Кытыла.