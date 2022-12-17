Ужасы Якутска: В 50-градусный мороз без отопления вторую зиму!

На почту редакции Sakhalife пришло письмо читательницы — она в полном отчаянье и не знает, куда обращаться — у нее в комнате отключено отопление. А представители мэрии только зафиксировали этот факт в акте и все…

Здравствуйте! Мы с мамой живем по адресу Якутская, 43а. Обслуживающая компания УК «Бюджетник». Прошлой зимой, с февраля по март, и даже на новый год в январе, мы сидели без отопления. Наше УК никак не реагировали. Сантехники приходили всего 3 раза, ничего не сделав, уходили. Так мы сидели месяц. За это время, я успела заболеть 3 раза. Писала жалобу в управу округа. Это тоже ничем не помогло. Писала обращение в жилищный департамент. УК в своем объяснении обвинили каких-то соседей, а затем и вовсе нас самих.