Ужасы Якутска: В 50-градусный мороз без отопления вторую зиму!
На почту редакции Sakhalife пришло письмо читательницы — она в полном отчаянье и не знает, куда обращаться — у нее в комнате отключено отопление. А представители мэрии только зафиксировали этот факт в акте и все…
Здравствуйте! Мы с мамой живем по адресу Якутская, 43а. Обслуживающая компания УК «Бюджетник». Прошлой зимой, с февраля по март, и даже на новый год в январе, мы сидели без отопления. Наше УК никак не реагировали. Сантехники приходили всего 3 раза, ничего не сделав, уходили. Так мы сидели месяц. За это время, я успела заболеть 3 раза. Писала жалобу в управу округа. Это тоже ничем не помогло. Писала обращение в жилищный департамент. УК в своем объяснении обвинили каких-то соседей, а затем и вовсе нас самих.
Сейчас в радиаторах отопление тоже периодически сливается. Отопления у нас не было полностью в одной комнате , где я сплю, а также на кухне периодически сливается. У нас двухтрубная система отопления. И что интересно, что наверх отопление подается, а вниз, обратно, по радиаторам нет. После того, как УК обвинило нас самих, якобы мы сами себе выключали отопление через регулятор радиатора, и настаивают на этом, а с отоплением у нас в доме до сих пор «играют», я даже не знаю, кому жаловаться. Есть вероятность того, что зимой наступающего года, мы снова можем сидеть без отопления.
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