Налоговый вычет можно получить, не выходя из дома

Госдумой принят федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Поправками упрощается процедура получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

В комментарии член фракции “Единой России” Галина Данчикова отметила, что законодатели продолжают работу по совершенствованию налоговой системы страны. Принятым 7 апреля федеральным законом упрощается процедура получения налоговых вычетов по НДФЛ за счет повышения эффективности и автоматизации процессов их предоставления налогоплательщикам.

Парламентарий уточнила, что по упрощенному порядку налоговый вычет можно будет получить по НДФЛ на покупку жилья, погашение процентов по ипотеке и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

При этом исключается необходимость заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и представления в налоговый орган подтверждающих документов.

Согласно закону, бесконтактное взаимодействие граждан с налоговыми органами будет проходить с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

С вступлением закона в силу, граждане смогут подать заявление через личный кабинет и не предоставлять никаких подтверждающих документов. Все необходимые сведения налоговые органы получат автоматически, — сказала депутат.