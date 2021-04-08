08.04.2021
15:15
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Общество

Налоговый вычет можно получить, не выходя из дома

Госдумой принят федеральный закон   «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Поправками   упрощается процедура получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

В комментарии член фракции “Единой России”  Галина Данчикова отметила, что  законодатели  продолжают работу по  совершенствованию налоговой системы страны. Принятым 7 апреля федеральным законом упрощается  процедура получения налоговых вычетов по НДФЛ  за счет повышения эффективности и автоматизации процессов их предоставления налогоплательщикам.

Парламентарий уточнила, что по упрощенному порядку налоговый вычет можно будет получить по НДФЛ на покупку жилья, погашение процентов по ипотеке и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

При этом исключается необходимость заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и представления в налоговый орган подтверждающих документов.

Согласно закону, бесконтактное взаимодействие граждан с налоговыми органами будет проходить с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

С вступлением закона в силу, граждане смогут подать заявление через личный кабинет и не предоставлять никаких подтверждающих документов. Все необходимые сведения налоговые органы получат автоматически, — сказала депутат.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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