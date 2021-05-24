Налоговые доходы Якутии неожиданно возросли

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Кабмин Якутии одобрил отчет об исполнении бюджета республики за 2020 год

На заседании Правительства Якутии 24 мая рассмотрен проект регионального закона «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2020 год». Проект нормативно-правового акта представил министр финансов Валерий Жондоров.

Государственный бюджет РС (Я) на 2020 год утвержден по доходам в сумме 207 420 638 тыс. рублей, по расходам — в сумме 208 419 138 тыс. рублей и с дефицитом в размере 998 500 тыс. рублей. За год параметры бюджета были уточнены три раза. После третьего уточнения доходы составили 253 428 823 тыс. рублей, расходы — 260 589 828 тыс. рублей, дефицит составил 7 161 006 тыс. рублей.

За отчетный год в бюджет фактически поступило доходов в сумме 249 785 137,8 тыс. рублей, или 98,6 процента от плана. По сравнению с предыдущим годом поступление доходов увеличилось на 29 779 513,5 тыс. рублей или на 13,5 процента. При этом налоговые доходы возросли на 8 175 573,8 тыс. рублей или на 7,3 процента.

Уточненная бюджетная роспись расходов составила 263 746 302 тыс. рублей. Расходы бюджета исполнены в сумме 248 646 256,6 тыс. рублей, или 94,3 процента от уточненного годового плана. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 26 776 701 тыс. рублей или на 12,1 процентов. Расходы на реализацию государственных программ составили 96,7 процента расходов бюджета.

За 2020 год государственный бюджет исполнен с профицитом 1 138 881,2 тыс. рублей.

После обсуждения проект закона об исполнении государственного бюджета Якутии одобрен членами Правительства и направлен на рассмотрение Госсобрания (Ил Тумэн) республики.