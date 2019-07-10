Налоговики + судприставы = совместные рейды

27 июня текущего года сотрудники специального отдела Межрайонной ИФНС России №8 по Республике Саха (Якутия), обеспечивающего взыскание налоговой задолженности по всей республике, совместно с отделом судебных приставов по г. Якутску УФССП России по Республике Саха (Якутия) провели очередной совместный рейд по адресам должников.

В ходе рейда проверено 2 адреса юридических лиц и наложен арест на наличные денежные средства.

По итогам полугодовой совместной работы спецотдела и судебных приставов по 35 должникам организациям и индивидуальным предпринимателям арестовано имущества на сумму более 1,9 млн. рублей, в том числе наличные денежные средства и персональные автомобили руководителей коммерческих организаций. В результате должники погасили задолженность на сумму более 167 млн. рублей, арестованные наличные денежные средства перечислены в бюджет, иное имущество возвращено должникам.

Налоговые органы республики рекомендуют во избежание начислений пени и дополнительных расходов на судебные издержки своевременно уплачивать налоги в законодательно установленные сроки.

О наличии задолженности по налогам и суммы начисленных текущих платежей можно посмотреть в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/, «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей» https://lkip.nalog.ru/lkip/login/, «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» https://lkul.nalog.ru/lkul/login/.

С тем, чтобы необходимая информация всегда была под рукой, на любой смартфон можно установить мобильные версии Личных кабинетов.

Уплатить имеющуюся задолженность можно через платежные терминалы, банкоматы (по индексу платежного документа) в отделениях банка и Почты России или произвести онлайн платеж, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» (https://service.nalog.ru/payment/payment-search.html?svc=tax-fl).