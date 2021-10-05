Налоговая Якутии заявила о своей реорганизации

С 25 октября 2021 года налоговые органы Республики Саха (Якутия) переходят на двухуровневую систему управления. Реорганизация связана с процессом модернизации налоговой службы и направлена на повышение качества налогового администрирования, а также на улучшение условий предоставления государственных услуг.

Данная система управления подразумевает, что на территории республики налоговым администрированием будет заниматься только Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), а подведомственные инспекции Республике Саха (Якутия) и межрайонные инспекции ФНС России по Республике Саха (Якутия) прекратят свою деятельность путем присоединения.

Соответственно, с 25.10.2021 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных территориальных налоговых органов республики.

Для обеспечения комфортных условий для налогоплательщиков и непосредственного взаимодействия с сотрудниками налоговых органов сохранены налоговые офисы в УФНС России по Республике Саха (Якутия) и территориально-обособленных рабочих местах в 34 районах республики.

Прием налогоплательщиков реорганизуемых инспекций продолжит осуществляться в тех операционных залах, которые действуют на сегодняшний день. Подробная информация об их адресах, графике работы и контактах размещена на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе Контакты.

При оформлении расчетных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, с 25.10.2021 должны быть указаны значения реквизитов одного администратора, а именно Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия):

в поле 16 «получатель» — УФК по Республике Саха (Якутия) (УФНС России по Республике Саха (Якутия);

в поле 61 «ИНН» — 1435153396;

в поле 103 «КПП» —143501001.

Обращаем внимание, что в период проведения процесса реорганизации налоговых органов республики (c 19 по 24 октября 2021 года), программный комплекс по отправке и приему отчетности по телекоммуникпционным каналам связи будет заблокирован. В связи с чем, просим заблаговременно направить налоговую отчетность, приходящуюся на вторую половину октября или же направить отчетность по ТКС с 25.10.2021 в Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) с кодом налогового органа -1400.