Налоговая возобновляет прием по предварительной записи

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) сообщает о возобновлении приема налогоплательщиков по предварительной записи

С 16 февраля 2022г. налоговые органы республики возобновляют прием и обслуживание налогоплательщиков по предварительной записи. Записаться можно через интернет-сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию», а также через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет юридического лица».

При необходимости получения разъяснений можно воспользоваться интернет-сервисами: «Часто задаваемые вопросы», «Обратиться в ФНС России», «Личные кабинеты» и информационными материалами официального сайта ФНС России, или позвонить по телефону Единой справочной службы ФНС России 8(800)222-22-22.

ВАЖНО! Данные ограничения не распространяются на предоставление государственной услуги по выдаче ключа электронной подписи (КЭП). Оказание данной услуги осуществляется в Удостоверяющих центрах ФНС России в обычном режиме без ограничений (лично или по предварительной записи).