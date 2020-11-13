13.11.2020
16:42
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Якутск

Налоговая в Якутске приостанавливает работу

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Якутска, межрайонная инспекция ФНС России N5 по РС(Я) по адресу г. Якутск, 202мкр, корп. 23.

с 16 ноября  по 29 ноября 2020г

приостанавливает приём и обслуживание налогоплательщиков.

Рекомендуем налогоплательщикам пользоваться электронными сервисами налоговой службы на сайте www.nalog.ru

  • Личный кабинет налогоплательщика физического лица 
  • Личный кабинет индивидуального предпринимателя
  • Личный кабинет юридического лица 
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: МРИ ФНС России №5 по РС(Я)
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