Налоговая в Якутске приостанавливает работу

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Якутска, межрайонная инспекция ФНС России N5 по РС(Я) по адресу г. Якутск, 202мкр, корп. 23. с 16 ноября по 29 ноября 2020г приостанавливает приём и обслуживание налогоплательщиков. Рекомендуем налогоплательщикам пользоваться электронными сервисами налоговой службы на сайте www.nalog.ru Личный кабинет налогоплательщика физического лица

Личный кабинет индивидуального предпринимателя

Личный кабинет юридического лица

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: МРИ ФНС России №5 по РС(Я)

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