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Налоговая: В отпуск без долгов!

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует гражданам, собирающимся на отдых, заранее убедиться об отсутствии долгов по налогам.
Для тех, кто планирует провести летний отпуск за пределами страны, наличие задолженности может стать неприятным сюрпризом в виде ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Чтобы не испортить себе отдых, стоит заранее уточнить наличие налоговой задолженности.
Узнать о налоговой задолженности, получить квитанцию на оплату или оплатить онлайн любой банковской картой можно:
— на сайте ФНС России nalog.ru в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lkfl.nalog.ru). Доступ к сервису возможен через пароль, выданный инспекцией, или с помощью учетной записи портала госуслуг.
— на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) в разделе «Налоговая задолженность»;
Уплатить имеющуюся задолженность можно через платежные терминалы, банкоматы (по индексу платежного документа) в отделениях банка и Почты России или произвести онлайн платеж, воспользовавшись интернет-сервисами ФНС России «Заплати налоги» https://servis.nalog.ru/payment, «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» (https://service.nalog.ru/payment/payment-search.html?svc=tax-fl).
Уважаемые граждане, выезжайте в отпуск без налоговых долгов!

Вниманию индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих свою деятельность

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что индивидуальным предпринимателям во избежание негативных последствий необходимо проверить информацию о наличии задолженности.
По закону, вне зависимости от осуществления деятельности, индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Срок уплаты страховых взносов за 2018 год истек 31 декабря 2018 года
Однако не все предприниматели своевременно оплатили свои взносы. По Республике Саха (Якутия) более 12 тысяч предпринимателей имеют задолженность свыше 30 тысяч рублей. Общая сумма задолженности по страховым взносам составляет более 940 млн. рублей.
В случае неуплаты страховых взносов начисляются пени, налаживается арест на счета банков, о размере задолженности сообщается судебным приставам, а также ограничивается выезд за границу.
По статистике налоговых органов большое количество предпринимателей фактически не осуществляют свою деятельность, но статус ИП не закрывают. В таком случае, во избежание роста задолженности по страховым взносам, рекомендуем официально закрыть свой статус индивидуального предпринимателя.
Обращаем внимание, что наличие задолженности не является препятствием для процедуры закрытия ИП. Для этого необходимо обратиться в инспекцию или в офисы ГАУ МФЦ «Мои документы» с заявлением по форме Р26001. При наличии квалифицированной электронной цифровой подписи заявление можно подать и в электронном виде с сервиса Личный кабинет налогоплательщика ИП на сайте ФНС России nalog.ru (https://lkip.nalog.ru). Госпошлина не уплачивается в случае подачи заявления через офисы ГАУ МФЦ «Мои документы» или с сайта налоговой службы.
При утрате статуса предпринимателя физическому лицу все равно необходимо закрыть долг. Узнать о своих долгах и оплатить онлайн можно через интернет — сервис «Личный кабинет налогоплательщика ИП» на сайте ФНС России nalog.ru (https://lkip.nalog.ru) или на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

Единый налоговый платеж поможет заранее оплатить имущественные налоги

Налоговые органы республики сообщают, что с 2019 года в электронном сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lkfl.nalog.ru) появилась новая функция «Пополнить авансовый кошелек». Теперь налогоплательщики – физические лица могут уплачивать налог на имущество, земельный и транспортный налоги одним платежом.
Таким образом, граждане заранее могут откладывать деньги на последующую уплату имущественных налогов, не дожидаясь платежных документов из налоговых органов, а также при их утрате.
При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекции самостоятельно проведут зачет платежа. В случае, если есть задолженность по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств, о чем налогоплательщик будет проинформирован дополнительно. Информация обо всех платежах будет доступна в сервисе «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России nalog.ru (https://lkfl.nalog.ru). Уплачивать единые платежи могут и третьи лица, однако, требовать возврата денежных средств имеет право только сам налогоплательщик.
При необходимости Вы можете вернуть Ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег.
Также для перечисления единого налогового платежа Вы можете использовать электронные сервисы на сайте ФНС России nalog.ru «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» (https://service.nalog.ru/payment/payment-search.html?svc=tax-fl), «Уплата налогов за третьих лиц» (https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=paymentex&from=%2Fpayment%2Fpayment-ex.html), «Заполнение платежного поручения» (https:// service.nalog.ru/payment/payment-search.html?svc=payment).
Использование единого платежа исключает вероятность ошибки при осуществлении расчетов, позволяет сократить время оформления расчетных документов и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств.

Источник: Пресс-служба Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия)
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