Налоговая назвала рекомендуемую дату уплаты имущественных налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) сообщает, что c сентября началась массовая рассылка налоговых уведомлений физическим лицам о необходимости уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество по расчетам за 2020 год. Налогоплательщику уведомление может быть передано лично под расписку, отправлено по почте заказным письмом или направлено в электронной форме через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) и в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Налогоплательщикам – пользователям интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления направляются только в электронном виде.

На портале «Госуслуги» налоговые уведомления на уплату имущественных налогов не размещаются. В «Госуслуги» сумма имущественных налогов отражается после истечения установленного законодательством срока уплаты, когда переходит в статус задолженности.

Налоги, указанные в налоговых уведомлениях, можно уплатить через отделение банка, на сайте ФНС России с помощью сервиса, через кассу местной администрации, либо через отделения Почты России, а также по штрих-коду или QR-коду через банковские терминалы. Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ», интернет-сервисами на сайте ФНС России «Личный кабинет налого плательщика для физических лиц» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login), либо «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/index.html).

Обращаем внимание, что в связи с проведением во второй половине октября процесса реорганизации налоговых органов Республики Саха (Якутия) путем перехода на двухуровневую систему управления, получателем налогов и сборов на всей территории республики будет являться Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) (ИНН 1435153396 КПП 143501001).

Таким образом, рекомендуем уплатить налоги, указанные в уведомлении за 2020 год, до 15 октября 2021 года.