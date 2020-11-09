09.11.2020
11:37
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Общество

Налоговая инспекция в Якутске временно не работает

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Якутска, Межрайонная инспекция ФНС России N5 по РС(Я) по адресу г. Якутск, 202мкр, корп.23.

с 09 ноября  по 15 ноября 2020г

приостанавливает приём и обслуживание налогоплательщиков.

Рекомендуем налогоплательщикам пользоваться электронными сервисами налоговой службы на сайте www.nalog.ru

  • Личный кабинет налогоплательщика физического лица
  • Личный кабинет индивидуального предпринимателя
  • Личный кабинет юридического лица
Фото: Межрайонная инспекция ФНС России N5 по РС(Я)
Источник: Межрайонная инспекция ФНС России N5 по РС(Я)
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