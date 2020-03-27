Налоговая инспекция принимает только по предварительной записи

В целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения коронавируса COVID-19, временно до особых распоряжений, прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделениях осуществляется только по предварительной записи.

Записаться можно через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте www.nalog.ru

Важно: посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через сервис, обслуживаться не будут.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами.

— в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение и лечение).

— организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным канала связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

— также с помощью интернет-сервиса можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить свое обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.

— в сервисе «Все вопросы и ответы» можно посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы.