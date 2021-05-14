Налог на роскошь предстоит принять Думе нового созыва?

— Средства от налога на роскошь будут направляться на оплату высокотехнологичных операций для больных детей, — заявил сегодня председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на пресс-конференции для журналистов информационного портала «Общественная Служба новостей».

«Это позор для нашего государства, когда для детишек, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, деньги собирают с миру по нитке. Я полагаю, что именно для этих целей мы должны использовать поступления от налога на роскошь», – отметил лидер социалистов.

Накануне фракция «СР» внесла на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения налога на объекты роскоши», к которым авторы инициативы относят престижные иномарки, яхты, частные самолеты, а также дорогостоящую недвижимость – элитные квартиры, виллы и особняки, крупные земельные участки.

«Налог на роскошь в том или ином виде существует во многих странах. Так что здесь мы не изобретаем ничего нового, а используем мировой опыт применительно к нашим реалиям. А они таковы, что Россия в последние годы стабильно входит в число мировых лидеров по уровню социального неравенства. Сегодня 82% личных богатств страны сконцентрировано в руках 10% россиян. Богатые богатеют – бедные беднеют. Налог на роскошь – один из способов восстановить справедливость. Но правительство и думское большинство вряд ли поддержат нашу инициативу. Эту задачу по силам решить Думе нового созыва, в которой, как я убежден, левые силы значительно усилят свои позиции», – подчеркнул Миронов.