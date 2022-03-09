Наличная валюта: семь главных вопросов

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. Важная мера против спекулянтов затронет не более 10% валютных вкладчиков, у которых сумма вкладов превышает 10 000$. Отвечаем на основные вопросы. Больше подробностей – на объясняем.рф.

90% валютных счетов в России не превышают сумму в 10 тыс долларов США, поэтому большинство вкладчиков новая мера ЦБ не коснется.





Фото: ЦУР Якутии Источник: ЦУР Якутии

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