09.03.2022
20:11
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Финансы
Наличная валюта: семь главных вопросов
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. Важная мера против спекулянтов затронет не более 10% валютных вкладчиков, у которых сумма вкладов превышает 10 000$. Отвечаем на основные вопросы. Больше подробностей – на объясняем.рф.
90% валютных счетов в России не превышают сумму в 10 тыс долларов США, поэтому большинство вкладчиков новая мера ЦБ не коснется.
Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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