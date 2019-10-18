Накопления якутянина обманом перевели в НПФ

Прокуратура города Якутска провела проверку соблюдения конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение при переводе накоплений граждан, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета в акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Будущее», осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Установлено, что в октябре 2017 года в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области поступило заявление от имени одного из жителей г. Якутска о досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд «Будущее», в тот же день от его имени заключен договор об обязательном пенсионном страховании.

Между тем, мужчина проживает в г. Якутске, подобное заявление лично не подписывал, доверенности на представление своих интересов в учреждениях и организациях никому не предоставлял, договор с НПФ «Будущее» не заключал, согласие на перевод пенсионных накоплений в данный негосударственный пенсионный фонд не давал.

Прокуратура г.Якутска направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.