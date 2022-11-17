17.11.2022
21:30
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Финансы

Накопительная пенсия: Минфин опять готовит новый вариант

Как сообщил ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Пётр Кирьян, министерство финансов решает две задачи применительно к пенсионной системе России.

«Первая задача — это тактическая, — надо разморозить накопительную часть пенсии, которая с 2014 г. была без движения. Это скорее социальная задача. Те, кто решил распорядится накопительной частью пенсии, передав ее в НПФ, технически смогут это сделать.

Вторая задача – стратегическая, — это уже не первый подход к снаряду в части формирования добровольных отчислений, работающих с целью роста размера будущей пенсии.

Сегодня есть очевидный потолок пенсионного обеспечения для работающих граждан в бизнесе, частных структурах, на рядовых должностях в госаппарате всех уровней (не все могут стать министром, судьей в отставке или космонавтом для получения высокой пенсии).

И кроме как самому копить дополнительно на старость (вне пенсионной системы) у граждан особых стратегий последние 10 лет нет. Минфин, видимо, решил дать такую возможность в рамках пенсионной системы», — пояснил эксперт.

Фото: News.Ykt.ru
Источник: ИА REGNUM

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