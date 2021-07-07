«Наконец-то, дождались!»

Продолжаем знакомить с жильцами домов 130 квартала, которые с помощью АО «Сахатранснефтегаз» улучшили свои жилищные условия.

Мы встретились с Ольгой Витальевной Пешковой, она нам с удовольствием показала свой новый дом. Чистый, ухоженный, облагороженный двор веет уютом. Видно, что здесь живут рачительные хозяева, любящие свой дом и двор. Глаза радуют заботливо посаженные разнообразные цветы и саженцы кустарников.

«Как только увидели этот дом, сразу на нем остановились. Во-первых, дом новый, 2018 года постройки, во-вторых недалеко от нашей дачи и, в-третьих, рядом с работой сына. Мы очень довольны, новая квартира по квадратуре намного больше нашей старой на Петра Алексеева, 63», – сказала хозяйка.

Как призналась Ольга Витальевна в последние 15 лет они в старом доме жить не могли, «одно выведение клопов чего стоило…» — вспоминает она. Эту квартиру они получили в далеком 1985 году. Ольга Витальевна коренная якутянка, отец ее в свое время строил в столице газопроводы. Двое детей сейчас взрослые, самостоятельные люди. Они с мужем постоянно живут на даче.

«Наконец-то мы дождались переезда из старого аварийного дома. Столько лет ждали! Нам приятно было работать с сотрудниками «Сахатранснефтегаза», сразу откликались на звонки, решали наши вопросы, претензий к ним у нас нет, только слова благодарности», — добавила Ольга Витальевна.

Напомним, в соответствии с договором от 22 сентября 2020 года заключенным между администрацией г. Якутска и АО «Сахатранснефтегаз» по итогам проведенного аукциона на право застройки 130 квартала, компанией проводится расселение жильцов четырех жилых домов, три из которых признаны аварийными.

Проделана и идет огромная работа по расселению людей из аварийного жилья и предоставлению квартир по критериям Департамента жилищных отношений мэрии. «Мы работаем с каждой семьей индивидуально. В настоящее время из 55 квартир 40 улучшили жилищные условия. Еще восемь квартир находятся на стадии решения, а по 7 квартирам вопрос не решен», — сообщила ведущий специалист имущественно-договорного отдела Варвара Окоемова.

С каждым жителем аварийных домов «Сахатранснефтегаз» ведет индивидуальную работу, помогает найти подходящие квартиры. С социально незащищенной категорией семей, вопрос отрабатывается совместно с администрацией города Якутска.