25.04.2021
16:04
97

Якутия

Наконец-то! Бои без правил на Лене закончатся

Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников 24 апреля в рамках рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус проверил ход строительства накопительной площадки автотранспортных средств на паромной переправе Нижнего Бестяха.

Накопительная площадка автотранспортных средств на паромной переправе в п. Нижний Бестях будет вмещать 170 машин, также там задуман отдельный накопитель для грузовых автомашин. От пяти причалов по единому графику от Нижнего Бестяха в Якутск будут ходить 10 паромов. За один рейс они перевезут до 375 автомашин. В будние дни в сутки паромы будут делать по 4 рейса, а выходные – по 5.

Планируется, что в накопительной площадке откроют диспетчерскую и введут систему электронной очереди.     

«Как все знаете, острым вопросом ежегодно весной и осенью является паромная переправа между Нижним Бестяхом и Якутском. Правительство республики для наведения порядка инициировало строительство накопительной площадки для автотранспортных средств на паромной переправе посёлка Нижний Бестях. Будет создана Единая управляющая компания по организации накопителей автотранспорта в местах погрузки и выгрузки судов паромной переправы «Якутск – Нижний Бестях». Данная работа должна быть завершена уже к началу сезона переправ и люди, наконец-то, будут цивильно заезжать и выезжать из паромов», — сказал первый вице-премьер Дмитрий Садовников.   

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх