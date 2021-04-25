Наконец-то! Бои без правил на Лене закончатся

Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников 24 апреля в рамках рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус проверил ход строительства накопительной площадки автотранспортных средств на паромной переправе Нижнего Бестяха.

Накопительная площадка автотранспортных средств на паромной переправе в п. Нижний Бестях будет вмещать 170 машин, также там задуман отдельный накопитель для грузовых автомашин. От пяти причалов по единому графику от Нижнего Бестяха в Якутск будут ходить 10 паромов. За один рейс они перевезут до 375 автомашин. В будние дни в сутки паромы будут делать по 4 рейса, а выходные – по 5.

Планируется, что в накопительной площадке откроют диспетчерскую и введут систему электронной очереди.

«Как все знаете, острым вопросом ежегодно весной и осенью является паромная переправа между Нижним Бестяхом и Якутском. Правительство республики для наведения порядка инициировало строительство накопительной площадки для автотранспортных средств на паромной переправе посёлка Нижний Бестях. Будет создана Единая управляющая компания по организации накопителей автотранспорта в местах погрузки и выгрузки судов паромной переправы «Якутск – Нижний Бестях». Данная работа должна быть завершена уже к началу сезона переправ и люди, наконец-то, будут цивильно заезжать и выезжать из паромов», — сказал первый вице-премьер Дмитрий Садовников.



