Накипело в Якутске: Многотысячный народ не помещается в «Триумфе» на антимигрантское собрание

Вчера на несанкционированном антимигрантском митинге в Якутске стороны решили встретиться сегодня в 20:00 в «Триумфе».

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Собрание началось. Присутствуют как жители города Якутска, так и жители соседних улусов.

На встрече присутствуют: глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Авксентьева, руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов, замруководителя СК РФ по Якутии Николай Алексеев, замминистра внутренних дел Якутии Константин Неустроев, начальник столичной полиции Николай Кульбертинов и др.

Однако рассчитанный на 3 тысячи мест спорткомплекс «Триумф» оказался мал для всех желающих.

Нам передают о страшной давке. Люди жалуются. Наш корреспондент передавала, что внутри находятся в основном крепкие молодые люди, женщин практически нет. Также среди присутствующих есть пьяные молодые люди. Чем они займутся после собрания можно только догадываться.

Вышедший, кто-то из активистов говорит, что ничего не слышно, крики Уруй Айхал, а нормального конструктивного разговора нет. А ведь нужен закон о мигрантах.

Выступает мэр Якутска Сардана Авксентьева:

Примерный перевод с http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=4479663: Мы терпели, терпели, но наша терпение лопнуло! Все вместе собрались, нужно навести порядок, Мы у себя на родине, у себя в городе, как хозяева нашей земли надо донести.

Выступление главы Якутии Айсена Николаева:

Выступление олимпийского чемпиона 1976 года Павла Пинигина:

Ранее структуры гражданского общества Якутии призывали граждан к порядку. Так, Общественная палата Республики Саха (Якутия) выпустила следующее обращение:

«Уважаемые жители многонациональной Республики Саха (Якутия)! На днях в нашем городе произошло событие, которое всколыхнуло всю общественность республики и не оставило никого равнодушным. На сегодняшний день, подозреваемый в преступлении задержан, ведется следствие.

Преступления не имеют национальности, и оценка действий преступника, уверены, будет дана в рамках действующего законодательства. Общественная палата Республики Саха (Якутия) призывает не предпринимать необдуманных действий, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие во имя мира и согласия в нашем общем доме – Якутии.»

Завтра, 19 марта, в Якутск прибывают представители государственной власти Кыргызстана. Диалог будет продолжен в рамках правового поля, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

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