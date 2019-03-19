Накипело! Народ Якутии требует…

В Якутии усилились антимигрантские настроения. В принципе, Якутия в этом не одинока. Это наблюдаются и в других регионах России, и в странах Европы. В глобализирующемся мире в едином котле перемешиваются слишком разные ментальности и модели поведения.

Взрывы якутской пассионарности наблюдаются, в среднем, раз в десять лет, начиная с 70-ых годов прошлого века. По итогам студенческих волнений в 70-ых и 80-ых годах, маховик репрессий прошел исключительно по участникам выступлений, представителям молодежи, не вникая в причины, которые привели к социальным взрывам. Представители тогдашней власти республики предпочитали отправлять в тюрьмы активную молодежь, не вписывающуюся в комсомольские уставы, лишь бы сохранить свои партийные кресла.

В 90-ых годах у властей уже не хватало ни сил, ни средств, ни политической воли, чтобы устраивать репрессии фронтменам.

Но впервые в марте 2019 года народные волнения в Якутии прошли столь массово и при этом более или менее вписывались в рамки гражданского общества. А с этого места – подробней.

Поводом стало сообщение о похищении и изнасиловании якутянки, одинокой матери, совершенное 17 марта. Подозреваемым оказался 23-летний выходец из Кыргызстана, который был задержан вместе с двумя подельниками из автосервиса. В защиту пострадавшей поднялись тысячи. Сыграли роль современные средства связи – ватсап, соцсети, интернет-форумы. В тот же вечер 17 марта тысячи людей собрались на Комсомольской площади на стихийный митинг. Власти республики не стали прятать голову в песок, и перед собравшимися выступил Федор БОРИСОВ, руководитель администрации главы и правительства Якутии. Он отметил, что разделяет беспокойство и гнев собравшихся, однако предложил разойтись, чтоб собраться назавтра на легальное мероприятие – собрание в спорткомплексе «Триумф». Через час площадь опустела. Но соцсети и мессенджеры кипели.

А если бы власти республики предпочли сделать вид, что это их не касается? Вероятно, на Комсомолке были бы массовые задержания и аресты за несанкционированный митинг. Действия правоохранительных органов могли усилить протестные настроения собравшихся. Ситуация могла полностью выйти из-под контроля. Слава богу, то есть ответственным людям, обошлось…

Власти города Якутска на этом этапе от конфликта дистанцировались, их представители на митинг не явились, журналисты не смогли связаться с мэром города.

К вечеру 18 марта в Якутск ехали стихийно собравшиеся делегации из ближних улусов под республиканскими флагами.

В течение дня 18 марта некоторые горячие головы громили фруктовые киоски и наезжали на работников кафе восточной кухни, выкладывая видео в интернет. Но эти случаи были единичными. Силовые структуры работали в усиленном режиме. Общественные организации выступали с призывами сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.

К назначенному часу не все смогли попасть в ЦСП «Триумф», так как он был переполнен, преимущественно молодыми мужчинами. Некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения. Видео с места событий наполнили информационное пространство, некоторые наблюдатели признавались, что им страшно. Но такова уж мужская природа, когда вместе в большом количестве собираются бруталы, со стороны это может вызвать тревогу.

Впервые перед разгоряченной толпой выступили первые лица – глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, мэр Якутска Сардаана АВКСЕНТЬЕВА и другие. Слышимость в спорткомплексе оставляла желать лучшего. Однако в течение дня глава республики и мэр города публично выразили свою позицию. И их присутствие, выступление вживую усилили эффект.

«Прошедший в эти выходные в Якутске Кубок мира по вольной борьбе показал, как мы умеем принимать гостей. Но когда приезжие нагло попирают наши якутские традиции и наши российские законы, мы не будем это терпеть! Гость, оскорбляющий хозяина в его доме — уже не гость, а враг.

Многонациональный народ Якутии избрал меня защитником его интересов, и я буду стоять на их страже», — заявил Айсен Николаев.

«Вроде бы, мы терпели, терпели, но, думаю, наше терпение лопнуло. Надо нам всем вместе собраться, навести порядок, Мы у себя на родине, у себя в городе, как хозяева нашей земли, и надо это донести», — считает Сардаана Авксентьева.

Стоит отметить, что на прежние горячие митинги, инициированные народом, власть делегировала своих представителей, максимум, в ранге министров и их заместителей: Сахамина АФАНАСЬЕВА, министра охраны природы, Сардаану ГУРЬЕВУ, министра по развитию институтов гражданского общества, Ивана ЛУЦКАНА, заместителя министра по развитию институтов гражданского общества и других. И лишь 18 марта первые лица вышли к народу, хотя тема была взрывоопасной. Межнациональные конфликты и все, что может иметь к ним хоть какое-то отношение, традиционно считается в России темой табу. Если есть хоть какая-то вероятность спустить на тормозах, придать конфликтной ситуации криминальный оттенок, обычно власти идут на это без раздумий. Но на этот раз руководители республики, подчеркивая, что перед законом все равны, и преступление будет наказано, сразу отметили, что проблема шире, чем этот вопиющий случай.

Так что стоит отметить гражданское мужество наличной власти Якутии и Якутска, которые не стали ухищряться и признали, что проблемы в этом плане у нас есть. Вероятно, аналитики Кремля будут разбираться в этом скандале, мониторить сайты и соцсети, где много высказываний с различной степенью предубежденности.

По сравнению с руководителями исполнительной власти, более свободными в выражении собственных мнений и чаяний народа являются народные депутаты. Увы, ни спикера Ил Тумэна Петра ГОГОЛЕВА, ни его заместителей не было на мероприятии. А первый вице-спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ, к слову сказать, на днях вернулся из Кыргызстана, получив награду «Человек года» — 2018 по версии журнала «Жетиген». Присутствовали лишь отдельные депутаты Ил Тумэна. Большая часть депутатского корпуса проспала мероприятие, на которое сочли необходимым приехать обычные люди даже из других улусов.

Показательным стало выступление Павла ПИНИГИНА, депутата Ил Тумэна. Официально его позиционируют как гордость народа саха, олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Но часть народа проецирует на него недовольство мигрантами из Кыргызстана, земляками его супруги, олимпийской чемпионки по легкой атлетике Марии Джумабаевны, интересы которых он, якобы, лоббирует. Во всяком случае, 18 марта народ яростно освистал олимпийского чемпиона, еще недавно считавшегося элитой республики. Любители спорта не смогли с этим примириться. В защиту Павла Пинигина выступил в соцсети Олег МАРКОВ, генеральный директор НВК САХА, который запустил хэштэг Пинигинулуу# (Пинигинвеликий#).

Отношение якутян к мартовским событиям противоречивое. Одни уничижительно отзываются в соцсетях о народной инициативе, употребляя оскорбительное «мамбеты» и вопрошая, «кто будет водить автобусы и такси, привозить фрукты и убирать улицы, если выгоним всех гастарбайтеров?». Другие героизируют участников акции и выражают моральное удовлетворение от того, что представители народа способны так оперативно собраться и дать отпор, оставаясь в рамках действующего законодательства.

Напомним, что спичкой, от которой вспыхнуло общество, стало изнасилование и похищение якутянки, совершенное выходцем из Кыргызстана. Следственные органы приводят сухую статистику. В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Якутии совершено 117 преступлений, из них иностранцами – 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами – 4. Как видим, женщин в Якутии насилуют чуть ли не каждый день. И очень редко это делают иностранцы. Почему же такая острая реакция?

Вероятно потому, что антимигрантские настроения в Якутии достаточно сильны, и назревали они давно. Достаточно одного повода, чтобы переполнилась чаша терпения. 18 марта пар народного негодования частично выпущен. Но причины, вызвавшие его, остаются.

В причинах этого явления надо разбираться и делать выводы, причем оперативно. Вектор уже задан, первые поручения озвучены.

Так, Айсен Николаев написал в соцсети:

Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была.

Да, Север всегда славился гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев – это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор.

Наша миграционная политика должна быть и будет направлена на защиту интересов жителей республики. Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником — незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов.

Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин.

Сегодня я провел ряд личных встреч: с министром внутренних дел Владимиром Прокопенко, начальником УФСБ Алексеем Пахомовым, представленным на должность прокурора республики Олегом Нарковским, главой города Якутска Сарданой Авксентьевой. Обсудили вопросы незаконной миграции, разжигания межнациональной розни. Дал ряд поручений по пресечению незаконной предпринимательской деятельности – источника и рассадника преступности.

Вместе с тем мы должны понимать, что незаконную миграцию организуют и способствуют ее распространению местные жители.

Надо начинать с себя, действовать законными экономическими методами.

Сардаана Авксентьева на городской планерке 18 марта заявила о проведении внеплановых проверок служб такси, предприятий общепита и торговли на предмет соблюдения налогового законодательства, а также безопасности продукции и оказываемых услуг.

Таким образом, можно отметить, что Якутия ужесточает сложившиеся миграционные правила. И это требование самой жизни, так как инициирует народ.

А национальным диаспорам Якутии волей-неволей придется взять на контроль своих соотечественников, следить за качеством миграции, потому что преступление одного может вызвать дискомфорт у всех соплеменников. Со стороны кажется, что до сих пор работа с национальными диаспорами сводилась к песням и пляскам по поводу и без. Пришла пора выводить работу на другой уровень.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.