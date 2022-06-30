Наказана жительница Мирного за оскорбление сотрудников органа опеки

Прокуратура г. Мирного провела проверку по обращению начальника отдела опеки и попечительства Мирнинского района об унижении чести и достоинства.

Установлено, что в марте 2022 года, специалисты органа опеки в ходе рейдовых мероприятий прибыли в одну из квартир г. Мирного, где в ходе проверки молодая женщина допустила в их адрес высказывания грубого и оскорбительного характера, унизив тем самым честь и достоинство.

Прокуратура города возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

По результатам рассмотрения административного материала она привлечена к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.