Наказан наглый водитель, высадивший пассажиров из автобуса

Жители города пожаловались в соцсети «ВКонтакте» на грубое поведение водителя автобуса N 15 в отношении пассажира инвалида.

Перепалка между пассажиром и водителем возникла из-за замечания на то, что водитель слишком резко тормозил на светофорах. В итоге он заглушил мотор и нагло выгнал всех из автобуса крикнув: «Не нравится как я езжу, тогда идите пешком». Пожилым людям пришлось дальше идти пешком.

ЦУР Якутии направил жалобу в Окружную администрацию г. Якутска.

«Приносим свои извинения за некорректное поведение со стороны водителя данного транспортного средства. Водитель в ходе проведенной проверки установлен. В связи с тем, что на данного водителя поступила повторная жалоба, принято решение об отстранении данного водителя от работы на маршруте,» — сообщили в МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

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