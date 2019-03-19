Наказан мэр якутского города

Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что администрация МО «Город Олекминск» вопреки требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нарушило сроки оплаты по муниципальному контракту, заключенному с одним из обществ с ограниченной ответственностью.

Неоплата в полном объеме и в установленный срок контракта повлекла за собой существенное нарушение прав субъекта предпринимательства.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, задолженность перед обществом погашена в полном объеме, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.