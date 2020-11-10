10.11.2020
10:45
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Судебная хроника

Наказан глава Жиганского района

Прокуратура Жиганского района Якутии на основании обращения адвоката в интересах гражданина провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в МР «Жиганский национальный эвенкийский район».

Установлено, что на имя главы района поступило письменное обращение гражданина, которое в установленный законом срок не рассмотрено, письменный ответ заявителю не представлен. 

Прокуратура района внесла в адрес главы муниципалитета представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в  размере 5 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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