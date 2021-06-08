Наказан глава наслега в Якутии
Прокуратура Аллаиховского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства в администрации муниципального образования «Юкагирский национальный наслег».
По результатам проверки в адрес главы муниципалитета внесено представление, которое в установленный срок не рассмотрено, нарушения не устранены.
В соответствии со ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
Прокуратура района возбудила в связи с этим в отношении главы Юкагирского национального наслега дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное не выполнение законных требований прокурора).
По результатам рассмотрения административного материала должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.
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