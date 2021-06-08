Наказан глава наслега в Якутии

SakhaLife.ru.

Прокуратура Аллаиховского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства в администрации муниципального образования «Юкагирский национальный наслег».

По результатам проверки в адрес главы муниципалитета внесено представление, которое в установленный срок не рассмотрено, нарушения не устранены.

В соответствии со ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Прокуратура района возбудила в связи с этим в отношении главы Юкагирского национального наслега дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное не выполнение законных требований прокурора).

По результатам рассмотрения административного материала должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.