Наказан глава Белой Горы

Прокуратура Абыйского района Якутии по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения ее трудовых прав.

Установлено, что заявительница занимала муниципальную должность в администрации МО «Поселок Белая Гора» и в сентябре 2019 года уволена со службы по собственному желанию.

В соответствии со статьей 84.1 Трудового кодекса РФ в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ.

В силу статьи 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

В нарушение названных норм закона окончательный расчет с заявительницей произведен по истечении 22 дней после увольнения.

Прокуратура района возбудила в связи с этим в отношении главы муниципального образования дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, а также обратилась в суд в интересах работника о взыскании с администрации поселка компенсации за задержку выплаты окончательного расчета.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, компенсация взыскана, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс.рублей.