Накануне Рождества в Якутии произошли пожары

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 января 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора по улице Ленина в г.Якутске. В результате пожара сгорел мусор под домом на площади 7 кв.м. и утеплитель теплотрассы на площади 20 п.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

06 января 2020 г. в 05.36 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в здании АТС Ростелеком на улице Табахырова в с.Туора-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие на пл. 4 кв.м. Спасено здание и оборудование. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

06 января 2020 г. в 13.30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме с пристроенным гаражом на улице Скрыпкина в г.Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие гаража на общей площади 10 кв.м. Спасен жилой дом и гараж. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

06 января 2020 г. в 13.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в здании гаража на улице Победы г.Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из бойлерной шел дым. В результате пожара огнем повреждена электрощитовая, электрокабель на общей площади 10 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электрорубильника. Спасено здание и 6 единиц техники. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

06 января 2020 г. в 20.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на улице Ворошилова в г.Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела веранда. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие в двух квартирах на общей площади 60 кв.м., веранда по всей площади. Общая пл. 78 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!