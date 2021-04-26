Накануне Дня Республики Айсен Николаев вручил государственные награды

В Зале республики Дома Правительства №1 состоялось вручение государственных наград. Накануне Дня Республики Саха (Якутия) Ил Дархан Айсен Николаев наградил якутян за выдающиеся достижения в самых разных областях и сферах социально-экономического развития республики.

Накануне Дня Республики Саха (Якутия), 26 апреля, Айсен Николаев вручил государственные награды деятелям культуры, образования, науки, медицины, народного хозяйства.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Айсен Николаев отметил, что каждый из них по праву является последователем идей, которые 99 лет назад воплотились в автономию республики. Развитие человеческого капитала, культурных и духовных ценностей народов многонациональной Якутии стали основой для экономического роста, расцвета образования, науки, культуры и, конечно, нового качества жизни людей.

«В любых, даже в самых трудных испытаниях, якутяне не теряют силы духа и выдержку, проявляя взаимовыручку и солидарность. Сегодня мы как никогда ясно понимаем, как ценна человеческая жизнь, как важно создавать наилучшие условия для каждого человека, для его благополучия и счастья. В этом году мы заложим основы для коренного поворота в укреплении общественного здоровья, а достижению всех целей будет посвящено Десятилетие здоровья», — отметил глава республики.

Республика развивается благодаря труду и энергии якутян. Решаются задачи в промышленном производстве, сельском хозяйстве, в транспорте. Выдерживаются темпы строительства социальных объектов, автомобильных дорог, жилья, сноса аварийных домов. Свой вклад в укрепление благосостояния республики вносят малый бизнес, предприниматели. Ярчайшими вехами являются успехи нефтегазовой, золотодобывающей отраслей, реализация крупнейших проектов угольной промышленности.

«Уходящая в глубину веков история Якутии даёт нам примеры истинного патриотизма и силы духа. В канун нового столетия в истории республики мы уверены – нам под силу осуществление самых смелых идей и амбициозных задач. Их мы будем решать, как и всегда вместе, сплотившись вокруг прекрасного чувства – любви к нашему великому Отечеству, к родной Якутии», – сказал Ил Дархан.

Указом президента РФ за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Орденом почёта награждена президент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Евгения Михайлова.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) самоотверженный труд, проявленный при выполнении профессионального долга, Орденом Пирогова награждены заведующая отделом профилактической дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии РС (Я) Любовь Кузакова, врач бактериолог Лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии РС (Я) Ирина Романова, начальник вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии РС (Я) Валерия Тюляхова.

Медалью Луки Крымского награждена медицинская сестра отделения бактериально-диагностических инфекций Детской инфекционной клинической больницы Сусанна Козлова.

Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» присуждено артистке-вокалистке Государственного театра оперы и балета РС (Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона Айталине Афанасьевой. Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присуждено директору Клинического центра Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины Альберту Васильеву и врачу Якутского республиканского центр по профилактике и борьбе со СПИД Елене Пуляевой; почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» – главному медицинскому брату Якутской республиканской клинической больницы Алквиаду Иванову. Почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоились художественный руководитель Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Любовь Никитина и директор Театра юного зрителя Матрена Павлова. Почётного звания «Заслуженный художник Российской Федерации» удостоился председатель республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)» Афанасий Романов.

Орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» награждён ветеран государственной службы, кавалер ордена Дружбы народов, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Государственной премии РС (Я) им. А.Е. Кулаковского Матвей Мучин.

«Я искренне и сердечно благодарю руководство республики за высокую оценку моего скромного труда. Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия), которым я руководил более 10 лет, имел договорные отношения с высшими учебными заведениями РФ, СНГ и стран дальнего зарубежья, где ежегодно обучались более 4,5 тысяч студентов», — сказал Матвей Мучин в ответном слове.

Государственной премией Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского за 2020 год награждена председатель правления Якутской республиканской общественной организации «Союз писателей Якутии» Наталья Харлампьева.

От имени награжденных с ответным словом выступил ветеран государственной службы, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной премии РС (Я) им. М.К. Аммосова в области государственного строительства Егор Ларионов, удостоенный звания Почётный гражданин Республики Саха (Якутия).

«Я от имени всех награжденных хотел бы поблагодарить руководство республики за высокую оценку труда во имя развития нашей родной Якутии. Вдвойне приятно получать высокие награды в предъюбилейный год 100-летия Якутской АССР. Уважаемый Айсен Сергеевич, мы от имени ветеранов государственной службы желаем вам больших успехов в вашей ответственной работе. Хочется отметить, что молодые кадры правительства и парламента республики ведут большую работу по самым разным направлениям социально-экономического развития республики. Желаем вам также задорно, смело, ответственно и с большим уважением относясь ко всем структурам государственной власти, продолжать работу во имя процветания Якутии и страны», — высказал пожелания Егор Ларионов.

В ходе торжественного мероприятия якутянам за выдающиеся достижения в отраслях экономики и социальной сферы также вручены почётные грамоты и благодарности президента Российской Федерации и главы Республики Саха (Якутия), знаки отличия «Гражданская доблесть».