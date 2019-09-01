01.09.2019
12:36
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Происшествия

Накануне 1 сентября в Якутии скончался ребенок

Мальчик 12 лет погиб от отравления газом из баллончика в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии, сообщает телеканал «Якутия 24».

Соответствующую информацию подтвердили в региональном Минздраве.

Как сообщили телеканалу «Якутия 24» в СУ СК РФ по Якутии, тело ребенка было найдено вчера, 31 августа. Рядом с телом был обнаружен газовый баллончик.

«В данное время ведется проверка», — прокомментировала ИО старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Якутии по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/rebenok-skonchalsya-ot-otravleniya-gazom-iz-ballonchika-v-yakutii
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