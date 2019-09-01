Накануне 1 сентября в Якутии скончался ребенок

Мальчик 12 лет погиб от отравления газом из баллончика в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии, сообщает телеканал «Якутия 24».

Соответствующую информацию подтвердили в региональном Минздраве.

Как сообщили телеканалу «Якутия 24» в СУ СК РФ по Якутии, тело ребенка было найдено вчера, 31 августа. Рядом с телом был обнаружен газовый баллончик.