Найти Своего целителя

Не секрет, что современный образ жизни, наполненный сидячей работой, неправильным питанием и самое главное, не утилизируемым перманентным стрессом располагает к целому спектру заболеваний.

Это вдвойне актуально для северян, резко поменявших тысячелетний образ жизни, буквально на наших глазах, за одно-два поколения. Социокультурный пресс и духовный вакуум городской цивилизации не способствует эффективной адаптации северян. Они превращаются в больное поколение. На помощь может прийти реально эффективное и проверенное традиционное знание наших якутских предков. К сожалению, дар целительства — редкое явление в нашей жизни. Но он есть и работает.

Представляем Вашему вниманию 25-минутный сюжет, раскрывающий очень нужную для северян деятельность народного целителя Виктора Семеновича Кривошапкина. Виктор Семенович часто говорит, да и мы это знаем на своем опыте, «позвоночник – вешалка болезней». Если что-то в нем не в порядке, начинает болеть и «загрязняться» весь организм. Есть у Виктора Семеновича Кривошапкина набор методик, запускающий механизм самоисцеления организма человека, а, главное, огромное количество благодарных пациентов, рассказывающих о нем. У некоторых нам удалось взять в эти мартовские дни короткое интервью.

Предлагаем видеоматериал на якутском и русском языке.

Приятного и полезного просмотра!