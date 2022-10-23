Найдены якутские коновязи, поставленные в 1924 году Ойунским

В селе Черкёх Таттинского улуса Якутии, найдены уникальные якутские коновязи, сэргэ, установленные в 1924 году. Коновязи установили во время ысыаха в Черкёхе, на который приехал Платон Алексеевич Ойунский. Он принимал участие в их установке.

Коновязи считались утерянными и нашлись случайно.

Подробности удивительной находки Sakhaday рассказал заведующий Черкехским историко-мемориальным музеем «Якутская политическая ссылка» Николай Ефимович Попов.

«Все черкехцы знают, что в 1924 году, Платон Алексеевич Ойунский участвовал в народном празднике ысыах. В честь его приезда были изготовлены сэргэ, коновязи. Коновязи установили в Черкёхе на пригорке, на месте, где сейчас стоит школа. И люди все говорили, что это коновязи Ойунского. Они и остались в народной памяти под таким названием. Стояли так до 1974 года. Почему мы так считаем, что они стояли именно до этого года? Потому, что сохранилась фотография, на которой можно увидеть эти коновязи. Эта фотография была сделана весной 1974 года.

Выпускников Черкехской школы сфотографировала Людмила Николаевна Григорьева, тогда студентка ЯГУ.

И эта фотография была единственным материальным доказательством, что коновязи Ойунского действительно стояли около Черкехской школы.

Спустя какое-то время, точно в каком году, установить не удалось, коновязи начали крениться – их концы, вкопанные в землю, сгнили, начали разрушаться. Тогда Людмила Николаевна сама принесла одну коновязь в музей политической ссылки, она была первой заведующей Черкехского музея политической ссылки.

Помочь принести вторую коновязь, она попросила мужчин. В дальнейшем, их занесли на склад на территории музея».

На этом история с коновязями Ойунского и закончилась бы. Уникальные коновязи 1924 года, изготовленные для приезда Платона Алексеевича, остались лежать на складе музея в Черкёхе. Но об их существовании забыли и рассказать о том, что коновязи Ойунского на самом деле, находятся в музее, было уже не кому. Людмила Николаевна Григорьева скоропостижно скончалась. Если бы не один случай.

«Недавно я получил письмо из Москвы, в котором наш музей просят сообщить сведения об этих коновязях. Получив письмо, я попросил откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией. Отозвались многие жители Черкёха и среди них Алексей Михайлович Тарбахов, тот самый который помогал принести коновязи в музейный склад. Нашлась и выпускница, сфотографировавшаяся в 1974 году на фоне коновязей Ойунского. По ватсапу она отправила вот эту фотографию с коновязями. Так и уточнили местонахождение коновязей, которые устанавливал сам Платон Алексеевич Ойунский в 1924 году в Черкёхе.

Я знал, что они есть и должны сохраниться, потому что коновязи, сергэ, не могли выбросить, тем более, уничтожить, распилить. Но до этого момента, мы не знали, что, оказывается, они хранятся у нас на складе музея. Людмила Николаевна Григорьева трагически скончалась, так и не сообщив, что коновязи Ойунского лежат на хранении в музее. Документально они оформлены не были, потому об их существовании никто не знал до наших дней. Единственный, кто мог информировать это наш работник Алексей Михайлович Тарбахов».

Департамент по охране объектов культурного наследия республики также не был информирован, что коновязи 1924 года целы и сохранились до наших дней.

«Мы открыли склад, в котором хранятся экспонаты музея и отыскали их. Сфотографировали коновязи, описали их, как полагается».

В планах заведующего музеем в Черкёхе Николая Ефимовича Попова, установить копии коновязей 1924 года на том же месте, где их установил Ойунский. Оригиналы будут обработаны специальным раствором для дальнейшей сохранности. После этого их установят в музее для всеобщего обозрения.

Фотографии предоставлены Николаем Ефимовичем Поповым

Источник: Sakhaday.ru