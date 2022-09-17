Найдены в архивах Петербурга уникальные документы 18 века об Якутии

Якутские учёные нашли в питерских архивах уникальные документы о работе академического отряда Великой Северной экспедиции 1733– 1743 годов, не известные ранее. Среди них материалы по астрономии, картографии и даже журнал наблюдений. В архивах (их несколько) были обнаружены инструкция академического отряда Великой Северной экспедиции в части астрономических работ, материалы инструкции для геодезистов и астрономов, материалы первого в истории научного маршрута по реке Лене (от устья до дельты реки) Делиля де ла Кройера, работы академического отряда около Охотска (поселок в 18 веке был в составе Якутии), сообщает тгк Якутск вечерний.

Подробнее на сайте «ЯВ» https://vecherniy.com/news/velikaja_severnaja_ehkspedicija/2022-09-16-788