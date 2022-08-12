12.08.2022
20:26
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Происшествия

Сегодня найдены тела двух оленеводов, пропавших в Аллаихе…

Тела оленеводов, пропавших в Аллаиховском районе, поисковая группа обнаружила 12 августа. Об этом сообщили родные пропавших людей. 46-летний Алексей Николаев и 29-летний Сергей Богуш из родовой общины «Берелех» выехали в тундру за отбившимися от стада оленями 11 июля. В последний раз они выходили на связь 16 июля, сообщает тгк Sakhaday

12 августа утром поисковики на вездеходе сообщили, что нашли на Хромской губе, залива у юго-западного берега Восточно-Сибирского моря, две канистры и гермосумку. Позднее они обнаружили тела пропавших людей. Причины их гибели пока неизвестны.

Подробности на Sakhaday

В Аллаиховском улусе пропали оленеводы

Фото: Соцсети
Источник: Sakhaday

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