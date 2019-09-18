18.09.2019
19:27
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Происшествия

Найдены потерявшиеся в лесу женщины из села Аппаны

Поиски двух жительниц села Аппаны Намского улуса увенчались успехом — сегодня примерно в 14.00 их обнаружили добровольческие группы, сообщает ЯСИА.

Напомним, что вчера, 17 сентября, женщины рано утром отправились в лес за ягодами. Родственники забили тревогу, когда вечером они не вернулись. Местные жители оперативно организовали поисковые группы из числа добровольцев.

«Сегодня днем одна из групп обнаружила пропавших. Они найдены в 10 км от населенного пункта, в местности Дьампа. Обе живы и здоровы. Сейчас находятся дома, в кругу родных и близких», — сообщили в ЕДДС улуса.

Источник: http://ysia.ru/poteryavshiesya-v-lesu-zhenshhiny-iz-sela-appany-namskogo-ulusa-najdeny/
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