18.09.2019
19:27
86
Происшествия
Найдены потерявшиеся в лесу женщины из села Аппаны
Поиски двух жительниц села Аппаны Намского улуса увенчались успехом — сегодня примерно в 14.00 их обнаружили добровольческие группы, сообщает ЯСИА.
Напомним, что вчера, 17 сентября, женщины рано утром отправились в лес за ягодами. Родственники забили тревогу, когда вечером они не вернулись. Местные жители оперативно организовали поисковые группы из числа добровольцев.
«Сегодня днем одна из групп обнаружила пропавших. Они найдены в 10 км от населенного пункта, в местности Дьампа. Обе живы и здоровы. Сейчас находятся дома, в кругу родных и близких», — сообщили в ЕДДС улуса.
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