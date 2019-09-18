Найдены потерявшиеся в лесу женщины из села Аппаны

Поиски двух жительниц села Аппаны Намского улуса увенчались успехом — сегодня примерно в 14.00 их обнаружили добровольческие группы, сообщает ЯСИА.

Напомним, что вчера, 17 сентября, женщины рано утром отправились в лес за ягодами. Родственники забили тревогу, когда вечером они не вернулись. Местные жители оперативно организовали поисковые группы из числа добровольцев.