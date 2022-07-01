Найдены обломки Ан-2 — рядом обнаружено тело погибшего

Найдены обломки Ан-2, который больше недели назад пропал с радаров в Якутии. Рядом обнаружено тело одного погибшего, личность ещё устанавливается. Всего на борту было три человека, судьба остальных пока не известна — передает телеграм канал SHOT.

Обгоревший самолёт увидели с воздуха спасатели на Ми-8.

В МЧС Якутии информацию о найденном самолете не подтверждают: «Мы работаем с информацией, подтвержденной документом», — сообщили SakhaLife в пресс-службе МЧС по Якутии.