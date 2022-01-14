Найдены фрагменты тел двух мужчин после пожара

13 января в 05:30 (якт) в пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что в с. Томтор Верхоянского района на ул. Юсальская произошел пожар частного дома. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади, которая составила 56 кв.м. По имеющейся информации, в доме возможно находились люди. Проводится разборка места происшествия. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Пожарные подразделения не выезжали. К месту пожара следует следственная оперативная группа.

По итогам разборки места пожара и работы следственной оперативной группы были найдены фрагменты тел двух мужчин 1961 и 1972 гг.р.