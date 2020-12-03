03.12.2020
10:49
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Происшествия

Найдено тело пропавшей без вести женщины в Якутске

Тело пропавшей без вести женщины обнаружено в районе ГРЭС Якутска без признаков насильственной смерти, сообщили ЯСИА в  Следкоме Якутии.

45-летняя жительница Якутска пропала 21 ноября после поездки к знакомой в район ГРЭС. Родственники  просили помощи в ее розыске.

Тело женщины было обнаружено 1 декабря на улице Пристанская без признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинского исследования.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://ysia.ru/v-yakutske-nashli-telo-propavshej-bez-vesti-zhenshhiny/
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