Найдено тело пропавшей без вести женщины в Якутске

Тело пропавшей без вести женщины обнаружено в районе ГРЭС Якутска без признаков насильственной смерти, сообщили ЯСИА в Следкоме Якутии. 45-летняя жительница Якутска пропала 21 ноября после поездки к знакомой в район ГРЭС. Родственники просили помощи в ее розыске. Тело женщины было обнаружено 1 декабря на улице Пристанская без признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинского исследования.

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