03.12.2020
10:49
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Происшествия
Найдено тело пропавшей без вести женщины в Якутске
Тело пропавшей без вести женщины обнаружено в районе ГРЭС Якутска без признаков насильственной смерти, сообщили ЯСИА в Следкоме Якутии.
45-летняя жительница Якутска пропала 21 ноября после поездки к знакомой в район ГРЭС. Родственники просили помощи в ее розыске.
Тело женщины было обнаружено 1 декабря на улице Пристанская без признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинского исследования.
Фото: SakhaLife.ru.
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