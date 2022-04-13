Обнаружено тело мужчины в центре Якутска — следователи устанавливают обстоятельства гибели

Следователем следственного отдела по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено утром 13 апреля вблизи дома № 9, расположенного на проспекте Ленина в городе Якутске.

Проведен осмотр места происшествия и тела мужчины, его личность установлена – это житель города Якутска 1977 года рождения. Уже установлено, что произошло падение с высоты 3 этажа дома, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Вместе с тем, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.