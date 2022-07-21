Найдено фото любимца публики в молодости!
Степан Дмитриевич ПЕТРОВ, житель Хангаласского улуса, стал профессиональным актером в 73 года. И сразу же стал любимцем публики.
Родился в 1945 году в с. Кирово Вилюйского улуса. С 1974 года живет в селе Кердем (Жемкон II) Хангаласского района.
Степан Дмитриевич работал водителем в совхозе «50 лет Октября», заведующим в мастерской.
Профессиональным актером стал в 73 года.
В 2016-2017 гг. победитель республиканских, районных театральных конкурсов в номинациях «Лучшая мужская роль», «За верность театру». В 1995-м сыграл в фильме «Куоратчыт», в 1997-м-в фильме «Буор-кут».
В 2018 году он снялся в кинодраме режиссера Эдуарда НОВИКОВА «Царь-птица». В 2018 году был удостоен главного приза Московского международного кинофестиваля «Золотой святой Георгий».
В 2019 году снялся в фильме режиссера Любови БОРИСОВОЙ «Надо мною солнце не садится». В этом фильме он сыграл одну из главных ролей, за что получил номинацию «Лучший актер» на Asian World Film Festival.
С 1976 года работает в народном театре имени Л. Я. Гермогена.
Принимал участие в республиканских, областных выставках, фестивалях народной самодеятельности.
В сельском музее «Самартай», на стенде, посвященном народному театру, выставлено фото, на котором Степан Петров значительно моложе.
Степан Дмитриевич Петров — актер, отличник культуры Республики Саха (Якутия), заслуженный артист Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Хангаласского улуса.
+7 (999) 174-67-82
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