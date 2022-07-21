Найдено фото любимца публики в молодости!

Степан Дмитриевич ПЕТРОВ, житель Хангаласского улуса, стал профессиональным актером в 73 года. И сразу же стал любимцем публики.

Родился в 1945 году в с. Кирово Вилюйского улуса. С 1974 года живет в селе Кердем (Жемкон II) Хангаласского района.

Степан Дмитриевич работал водителем в совхозе «50 лет Октября», заведующим в мастерской.

Профессиональным актером стал в 73 года.

В 2016-2017 гг. победитель республиканских, районных театральных конкурсов в номинациях «Лучшая мужская роль», «За верность театру». В 1995-м сыграл в фильме «Куоратчыт», в 1997-м-в фильме «Буор-кут».

В 2018 году он снялся в кинодраме режиссера Эдуарда НОВИКОВА «Царь-птица». В 2018 году был удостоен главного приза Московского международного кинофестиваля «Золотой святой Георгий».

В 2019 году снялся в фильме режиссера Любови БОРИСОВОЙ «Надо мною солнце не садится». В этом фильме он сыграл одну из главных ролей, за что получил номинацию «Лучший актер» на Asian World Film Festival.

С 1976 года работает в народном театре имени Л. Я. Гермогена.

Принимал участие в республиканских, областных выставках, фестивалях народной самодеятельности.

В сельском музее «Самартай», на стенде, посвященном народному театру, выставлено фото, на котором Степан Петров значительно моложе.

Степан Дмитриевич Петров — актер, отличник культуры Республики Саха (Якутия), заслуженный артист Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Хангаласского улуса.