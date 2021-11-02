Найденные в Якутске захоронения из дореволюционного «Кладбища покойниковъ»?

Научные сотрудники Арктического научно-исследовательского центра республики начали исследовать захоронения, найденные при ремонте проспекта Ленина в Якутске, сообщает ЯСИА. Как рассказала ulus.media научный сотрудник Елена Соловьева, захоронения могут иметь отношение к Никольскому некрополю.

По историческим данным, это самое крупное дореволюционное городское кладбище. На плане Якутска 1770 г. этот некрополь, располагавшийся тогда за городской чертой на пустыре за Сухим Логом, обозначен как «Кладбище покойниковъ».

В 1847 г. здесь была заложена новая каменная трёхпрестольная Николаевская кладбищенская церковь (ныне действующий Градо-Якутский Николаевский храм). Здесь также находились братские могилы политссыльных, погибших при Монастырёвских событиях 1889 г., Романовского вооружённого протеста 1904 г. и др.

В годы советской власти этот городской некрополь был застроен при возведении жилых кварталов в районе современного Автовокзала и проектировке улиц Октябрьская и Лермонтова. На сегодняшний день никаких видимых признаков находившегося здесь кладбища нет, точные границы неизвестны. Предположительно, оно находилось на территории 23, 24, 74 кварталов Якутска, стадиона «Туймаада», ледового дворца «Эллэй Боотур», улиц Петровского, Лермонтова, Тургенева и Октябрьской.