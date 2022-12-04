Найденные в Якутии вирусы ожили и оказались способны убивать

Команда российских, французских и немецких ученых нашла в вечной мерзлоте Сибири, в Якутии, несколько вирусов возрастом почти 50 тысяч лет. Спустя такое долгое время организмы разморозили, и они внезапно ожили и даже оказались способны убивать: вирус напал на амебу и погубил ее. Могут ли давно забытые инфекции угрожать человечеству, есть ли опасность появления в Якутии и на других северных территориях неизвестных медицине вирусов, «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Группа французских ученых под руководством Жан-Мишеля Клавери вытащила из образцов вечного льда Якутии пандоравирус и еще 12 древних вирусов. Самому старшему из них 48 500 лет, а возраст самого молодого оценивается в 27 тысяч лет. Древние вирусы были найдены во льдах, находящихся на глубине до 16 метров.

Все эти пробы вечной мерзлоты отбирались еще в то время, когда между Францией и Россией было развито научное сотрудничество — в 2011-2016 годах.

Последняя была датирована докоронавирусным 2019-м. Надо сказать, что мерзлоты на Земле много, всю не переобследуешь, потому ученые выбирали участки поинтереснее. В одном из набуренных столбиков был клок шерсти мамонта, в другом растаял погибший волк возрастом 20 тысяч лет. У волка был кишечник, в нем биоценоз — бактерии, грибы, вирусы и так далее, со всеми остановками. Ученые исследовали именно такие образцы — самые интересные.

Журналисты издания «Лента.ру» пообщались о подробностях исследования с Анной Барановой, профессором Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсон. По её словам, конкретный вид является самым крупным по размерам среди вирусов и не опасен для человека.

Из-за его габаритов пандоравирус не сможет проникнуть в клетку человека. Хотя вред способны причинить заражённые им амебы, такие как неглерия Фоулера, которая провоцирует тяжелую форму менингоэнцефалита. Кроме того, таяние мерзлоты открывает шлюзы для других возбудителей инфекций.

И вот сейчас оттаивают тысячи километров этой самой вечной мерзлоты. Вполне можно представить, что из-за большого количества оттаявшей мерзлоты точно будут какие-то негативные эффекты. Но они не определены, неизвестное так и остается неизвестным.

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