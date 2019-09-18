Найдена архивная видеокассета об убитом чемпионе мира по кик-боксингу
Об этом сообщила в своем фейсбуке Альбина ДАНИЛОВА, известный кинодеятель.
НАЙДЕНО, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
- Я искала эту видеокассету в своих архивах много-много лет. Жаль, что не смогла найти ее в прошлом году по просьбе Владислава Коротова, готовившего к изданию книгу об Александре Иванове. Фильм был снят на S-VHS, мы были моложе на 25 лет, наивнее, искреннее, честнее. Команда творческого обьединения «Лена-ТВ»: Продюсер — Сергей Цой, режиссер — Валентин Николаев, звукорежиссер — Тимур Жумаканов, редактор и автор сценария Альбина Данилова. В сьемках фильма принимали участие спортивные журналисты Вячеслав Степанов и Александр Борисов.
Фильм доступен на якутском ютуб-канале НОО, руководитель Марина МИГАЛКИНА.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000504715156&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCcEr8xGhK-_-VIlCsMIabndyAaOlWgnbN3KeEn5IjhYoTlo_IuH0BqSypm4MtkkIXLmZfzGliQ3_e1&hc_ref=ARTF5wy8ZozK_f42Yu_3DPxHXkQd-8tlKRXIKpu_J_JmmnNrhG89AP7omt0SJ-8rPBs&fref=nf
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