Эксклюзив: найден утерянный фильм Сергея Потапова. В сети фильм публикуется впервые — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Найден фильм «Любовь моя…» (2004) — дебютная работа Сергея Потапова, ставшая отправной точкой якутского кинобума. После премьеры картина практически не распространялась и долгое время считалась утерянной. Его опубликовали в сообществе ВКонтакте «FROM OUTER SPACE».

На первых показах в 2004 году фильм (также известный под тайтлом «Кито-Мото») вызвал шок и скандал.

«Любовь моя» — вовсе не умилительная мелодрама, а мощнейший эксплуатационный хоррор. Концентрация садизма и абсурда в ленте не уступает творчеству Балабанова.

За создателями потянулась дурная слава: режиссер стал персоной нон-грата, а оператора выгнали из института.

Однако впервые в истории якутского кино сборы от проката фильма молодой независимой студии («Алмазфильм») в четыре раза превысили бюджет. Так зарождалось смелое авторское кино.

В сети фильм публикуется впервые!

Полный фильм можно посмотреть по этой ссылке https://vk.com/wall-38455478_93080.