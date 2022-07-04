Найден плазменный экран для открытия Спортивных Игр, взамен рухнувшего

Сегодня в результате ураганного ветра упал плазменный экран на стадионе в Борогонцах, причинив травмы нескольким людям, которым оказывается медпомощь. Однако завтра зрители без зрелищ не останутся. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона предоставит свой плазменный экран на время проведения Спортивных Игр в Борогонцах, сообщает телеграм-канал Улус.медиа.

Источник: @ulusmedia

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