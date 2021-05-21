Найден многомиллионный клад с якутскими бриллиантами!

Сотрудники полиции Республики Татарстан установили местонахождение ювелирных изделий, похищенных во время чемпионата мира по футболу в Казани.

В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.

СЧ СУ УМВД России по г. Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения и изъятия биологических следов с места происшествия, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2019 года обвиняемый задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года он экстрадирован в Россию и в апреле доставлен из Москвы в Татарстан.

Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями.

В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что бриллианты на сумму более 160 миллионов рублей похитили у жителя Якутии, приехавшего в Казань на ювелирную выставку.