Наивный вор не подозревал, что прокатный самокат оборудован системой слежения…

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился предприниматель с заявлением о том, что у него похищен электросамокат «Ninebot», предназначенный для проката. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан подозреваемый – ранее судимый 34-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник, гуляя по площади «Сквер Матери», увидел «бесхозный» самокат и решил присвоить его для личного пользования. Однако, подозреваемый не знал, что прокатный самокат оборудован системой слежения, которая указывает его местоположение.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.