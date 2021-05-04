Наиболее активно голосуют за свой комфорт Нюрба и Покровск

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Якутии продолжается онлайн-голосование по благоустройству общественных пространств. Всего в нем приняли участие 10 267 человек.

По словам Владислава Ефимова, руководителя отдела формирования современной городской среды, наиболее активно голосуют жители городов Нюрба, Покровск и сел Сунтар, Майя. Наименее активны жители Намцев, Чурапчи, Ленска, Олекминска.

Хоть город Якутск и набрал много голосов, но в процентном соотношении с населением столица республики сильно отстает от других населенных пунктов. Такая же картина наблюдается в Мирном и Нерюнгри, отметил Ефимов.

Он добавил, что проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы быстрее. То есть итоги голосования определят приоритетность благоустройства. При этом учтут не только количество голосов, но их процентное соотношение с населением.

«Я призываю людей принять активное участие в голосовании. Не оставайтесь равнодушными, чтобы именно ваша территория была благоустроена в первую очередь», — призвал Владислав Ефимов.

Напомним, что в рейтиноговом голосовании принимают участие общественные пространства 13 населенных пунктов — в городах Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, Олёкминск, Покровск, Якутск, в посёлке Айхал, в сёлах Майя, Намцы, Сунтар, Чурапча.

Проголосовать за проекты можно до 30 мая 2021 г. на единой интернет-платформе.

Инструкция для голосования:

Зайти на сайт 14.gorodsreda.ru;

На главной странице нажать кнопку «Голосовать»;

Выбрать свое муниципальное образование;

Выбрать территорию, за которую хотите отдать голос и проголосовать.