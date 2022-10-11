«Находка» принесла несчастье якутянину

В Алданском районе Якутии полицейскими раскрыта кража денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи 15 тысяч рублей у местного жителя сотрудниками уголовного розыска установлен 31-летний безработный мужчина.

Как пояснил подозреваемый, он подобрал деньги, выпавшие из кармана знакомого, с которым вместе распивал спиртные напитки. Собутыльник уснул, а злоумышленник направился к себе домой, по дороге купив в магазине продукты и выпивку, за которые расплатился похищенными деньгами.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.