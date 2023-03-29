Нагрузка на мобильную сеть во время чемпионата по оленеводству вырастала в 3.5 раза

Оператор билайн обеспечил мобильной связью первый международный чемпионат по традиционному оленеводству в Республике Саха. Технические специалисты установили базовую станцию в Иенгре, обеспечив гостей и жителей качественным мобильным интернетом.

Чемпионат проходил 15-19 марта в Нерюнгри и Иенгре. В соревнованиях участвовали представители 13 оленеводческих регионов России, гости из Китая и Монголии, Гренландии и Исландии. Они соревновались в прыжках через нарты, метании аркана, беге на охотничьих лыжах, гонке на оленьих упряжках.

За первые три дня соревнований количество пользователей мобильного интернета в сети билайн в Иенгре выросло почти в 4 раза, а количество используемого трафика — в 3,5 раза. Гости и участники чемпионата активно пользовались мессенджерами, делились впечатлениями в соцсетях, смотрели видео, пользовались онлайн-картами и искали информацию в сети. Базовая станция, установленная к чемпионату, продолжит обеспечивать связью поселок Иенгра и после соревнований.

«Мы планировали строительство базовой станции в поселке, однако ускорили этот процесс к чемпионату, чтобы обеспечить связь 4G для гостей, участников и журналистов. Строительство было проведено в рекордные сроки. При этом сеть во время чемпионата справилась даже с пиковыми нагрузками, поэтому можно с уверенностью сказать, что жители Иенгры теперь с комфортом смогут пользоваться всеми доступными сервисами», — рассказал директор Якутского отделения билайн Вадим Пеньков.

билайн развивает и увеличивает сеть 4G не только в крупных городах Республики Саха, но и в небольших и отдаленных селах: в 2022 году оператор запустил интернет «четвертого поколения» в 18 таких населенных пунктах, в которых проживает от 250 человек, что позволило билайн упрочить в Республике Саха (Якутия) лидерство по количеству населенных пунктов с эксклюзивным покрытием 4G.